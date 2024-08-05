Шандривский Мирослав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шандривский Мирослав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1989 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шандривская (Никитина) Юлия Александровна

Рождение ребёнка
22.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шандривская (Никитина) Юлия Александровна

Рождение ребёнка
29.05.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шандривская (Никитина) Юлия Александровна

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