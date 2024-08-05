Шандривский Мирослав
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шандривская (Никитина) Юлия Александровна
Рождение ребёнка
29.05.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шандривская (Никитина) Юлия Александровна