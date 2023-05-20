Мякеляева Агафья Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякеляева Агафья Феофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякеляев Иван Тихонович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Мякеляев Михайло Иванович

Отец ребёнка: Мякеляев Иван Тихонович

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мякеляева Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Мякеляев Иван Тихонович

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Мякеляев Ефим Иванович

Отец ребёнка: Мякеляев Иван Тихонович

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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