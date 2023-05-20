Мякеляева Агафья Феофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Мякеляев Михайло Иванович
Отец ребёнка: Мякеляев Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мякеляева Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Мякеляев Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Мякеляев Иван Тихонович
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно