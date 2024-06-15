Борисова (Ковалёва) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1973
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисов Андрей Валерьевич
Рождение ребёнка
09.02.1996
Дочь: Борисова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Борисов Андрей Валерьевич