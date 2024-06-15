Борисова (Ковалёва) Ирина Владимировна 16.04.1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисова (Ковалёва) Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1953 г.р.

Дети

1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

еб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1973

Отец: не указан

Мать: Уралова (Афанасьева) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Андрей Валерьевич

Рождение ребёнка
09.02.1996

Дочь: Борисова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Борисов Андрей Валерьевич

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