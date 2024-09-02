Сергеевич Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеевич Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеевич Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Юцкевич Юзефа Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеевич Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Юцкевич Юзефа Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеевич Вера Васильевна

Мать ребёнка: Юцкевич Юзефа Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеевич Нина Васильевна

Мать ребёнка: Юцкевич Юзефа Иосифовна

Рождение ребёнка
22.02.1914

Сын: Сергеевич Николай Васильевич

Мать ребёнка: Юцкевич Юзефа Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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