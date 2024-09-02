Сергеевич Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеевич Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Юцкевич Юзефа Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеевич Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Юцкевич Юзефа Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеевич Вера Васильевна
Мать ребёнка: Юцкевич Юзефа Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеевич Нина Васильевна
Мать ребёнка: Юцкевич Юзефа Иосифовна
Рождение ребёнка
22.02.1914
Сын: Сергеевич Николай Васильевич
Мать ребёнка: Юцкевич Юзефа Иосифовна
Смерть
Неизвестно