Хлопина Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлопина Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1919

Дата смерти

16.04.1997

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1919

Отец: Хлопин Григорий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1950

Сын: Половодов Валентин Александрович

Отец ребёнка: Половодов Александр Яковлевич

Казаево, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черников Николай Александрович

Отец ребёнка: Половодов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черников Александр

Отец ребёнка: не указан

Смерть
16.04.1997
Кордюково, Верхотурский, Свердловская область
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