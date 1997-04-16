Хлопина Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1919
Дата смерти16.04.1997
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1919
Отец: Хлопин Григорий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1950
Сын: Половодов Валентин Александрович
Отец ребёнка: Половодов Александр Яковлевич
Казаево, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черников Николай Александрович
Отец ребёнка: Половодов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черников Александр
Отец ребёнка: не указан
Смерть
16.04.1997
Кордюково, Верхотурский, Свердловская область