Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1806
Дочь: (Осокина) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Осокин Николай Трофимович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Осокин Николай Трофимович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Осокина) Олиппиада Николаевна
Отец ребёнка: Осокин Николай Трофимович
Рождение ребёнка
09.04.1816
Отец ребёнка: Осокин Николай Трофимович
Рождение ребёнка
27.09.1817
Сын: Осокин Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Осокин Николай Трофимович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Осокин Николай Трофимович
Смерть
1850