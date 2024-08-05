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Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1850

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осокин Николай Трофимович

Рождение ребёнка
02.03.1806

Дочь: (Осокина) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Осокин Николай Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Осокин Яков Николаевич

Отец ребёнка: Осокин Николай Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Осокина) Олиппиада Николаевна

Отец ребёнка: Осокин Николай Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.04.1816

Сын: Осокин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Осокин Николай Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.09.1817

Сын: Осокин Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Осокин Николай Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Осокин Матвей Николаевич

Отец ребёнка: Осокин Николай Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1850
Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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