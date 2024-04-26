Шуринов Павел Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШуринов Павел

Шуринов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шуринова Лидия Павловна

Мать ребёнка: Шуринова (Дмитриева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуринов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Шуринова (Дмитриева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шуринова Галина Павловна

Мать ребёнка: Шуринова (Дмитриева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуринов Юрий Павлович

Мать ребёнка: Шуринова (Дмитриева) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуринова (Дмитриева) Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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