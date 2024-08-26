Чекин Дмитрий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекин Дмитрий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1884
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 999 МК церквей Мещовский у. за 1884 г
Восприемник
16.10.1884
Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 999 МК церквей Мещовский у. за 1884 г Андрей Павлович Коморев Колодецкой волости деревни Холопина крестьянин Павел Дмитриевич и законная его жена Ульяна Андреевна, прав... Показать все
Смерть
Неизвестно

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