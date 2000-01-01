Борзова Анастасия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзова Анастасия Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1985

Отец: Борзов Роман Петрович

Мать: не указана

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