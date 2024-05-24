Степаниченко Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Глынько Анна Ильинична
Мать ребёнка: Степаниченко Варвара
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Степаниченко Варвара
Рождение ребёнка
1919
Сын: Степаниченко Андрей Ильич
Мать ребёнка: Степаниченко Варвара
Смерть
1920