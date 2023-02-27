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Плаксин Кирилл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Плаксин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Кирилловна Федосья Шумаева

Мать ребёнка: Стефанида

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Плаксин Василий

Мать ребёнка: Стефанида

Рождение ребёнка
1804

Сын: Плаксин Фёдор

Мать ребёнка: Стефанида

Рождение ребёнка
1809

Сын: Плаксин Тимофей

Мать ребёнка: Стефанида

Место жительства
1835
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида

Смерть
1829
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
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