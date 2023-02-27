Плаксин Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Плаксин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Кирилловна Федосья Шумаева
Мать ребёнка: Стефанида
Рождение ребёнка
1802
Сын: Плаксин Василий
Мать ребёнка: Стефанида
Рождение ребёнка
1804
Сын: Плаксин Фёдор
Мать ребёнка: Стефанида
Рождение ребёнка
1809
Сын: Плаксин Тимофей
Мать ребёнка: Стефанида
Место жительства
1835
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида
Смерть
1829