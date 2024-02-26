Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1665 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Андреева (Вна)

Отец ребёнка: Андрей Иванов (Ич)

Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Иванов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Иван Андреев (Ич)

Отец ребёнка: Андрей Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Федор Андреев (Ич)

Отец ребёнка: Андрей Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Михаил Андреев (Ич)

Отец ребёнка: Андрей Иванов (Ич)

Смерть
Неизвестно

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