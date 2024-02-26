Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Андреева (Вна)
Отец ребёнка: Андрей Иванов (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Иванов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Иван Андреев (Ич)
Отец ребёнка: Андрей Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1701
Сын: Федор Андреев (Ич)
Отец ребёнка: Андрей Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Михаил Андреев (Ич)
Отец ребёнка: Андрей Иванов (Ич)
Смерть
Неизвестно