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Коновалов Владимир Александрович

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Место рождения

Россия, Курганская область, с. Чапаева

Дата рождения

06.11.1952

Дата смерти

08.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1952

Отец: Коновалов Александр Михайлович

Мать: Коновалова Анна Андриановна

Россия, Курганская область, с. Чапаева
Бракосочетание
06.03.1977

Жена: Коновалова Любовь Георгиевна

Дубровное, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
29.01.1978

Сын: Коновалов Андриан Владимирович

Мать ребёнка: Коновалова Любовь Георгиевна

Россия, Свердловская область, г.Свердловск
Рождение ребёнка
13.08.1979

Дочь: Коновалова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Коновалова Любовь Георгиевна

Россия, Курганская область, Мишкинский район, с. Кирово
Рождение ребёнка
09.01.1986

Дочь: Тимофеева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Коновалова Любовь Георгиевна

Россия, Свердловская область, г. Свердловск
Смерть
08.04.1999
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург
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