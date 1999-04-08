Коновалов Владимир Александрович
Место рожденияРоссия, Курганская область, с. Чапаева
Дата рождения06.11.1952
Дата смерти08.04.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1952
Россия, Курганская область, с. Чапаева
Бракосочетание
06.03.1977
Дубровное, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
29.01.1978
Сын: Коновалов Андриан Владимирович
Мать ребёнка: Коновалова Любовь Георгиевна
Россия, Свердловская область, г.Свердловск
Рождение ребёнка
13.08.1979
Дочь: Коновалова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Коновалова Любовь Георгиевна
Россия, Курганская область, Мишкинский район, с. Кирово
Рождение ребёнка
09.01.1986
Дочь: Тимофеева Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Коновалова Любовь Георгиевна
Россия, Свердловская область, г. Свердловск
Смерть
08.04.1999
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург