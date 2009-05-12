Кузин Михаил Ильич
Место рождения
Дата рождения07.11.1916
Дата смерти12.05.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1934 по 1935
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1935 по 1947
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1948 по 2009
Смерть
12.05.2009