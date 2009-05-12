Кузин Михаил Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузин Михаил Ильич

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Место рождения

Мучкапский, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

07.11.1916

Дата смерти

12.05.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Мучкапский, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
С 1934 по 1935
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1935 по 1947
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1948 по 2009
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.05.2009
Москва, город федерального значения Москва
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