Глушков Анатолий Арсентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушков Анатолий Арсентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1953

Дочь: Акимова Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Глушкова Татьяна Федотовна

Вязковка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.08.1962

Сын: Глушков Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Глушкова Татьяна Федотовна

Рождение ребёнка
10.01.?

Дочь: Суходольская Вера Анатольевна

Мать ребёнка: Глушкова Татьяна Федотовна

Вязковка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушкова Татьяна Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушков Виктор Анатольевна

Мать ребёнка: Глушкова Татьяна Федотовна

Вязковка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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