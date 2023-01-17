Глушков Анатолий Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1953
Дочь: Акимова Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Глушкова Татьяна Федотовна
Рождение ребёнка
14.08.1962
Сын: Глушков Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Глушкова Татьяна Федотовна
Рождение ребёнка
10.01.?
Дочь: Суходольская Вера Анатольевна
Мать ребёнка: Глушкова Татьяна Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Виктор Анатольевна
Мать ребёнка: Глушкова Татьяна Федотовна
Смерть
Неизвестно