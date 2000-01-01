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Мирзиянова Хамида Халитовна
Мирзиянова Хамида Халитовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.01.1962
Пол
Женский
Отец
Мусин (Исмагилов) Халит Мухамматзарифович
1933 г.р.
Мать
Мусина Гульсина Сулаймановна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1962
Отец:
Мусин Халит Мухамматзарифович
Мать:
Мусина Гульсина Сулаймановна
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