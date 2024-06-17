Сакович Михаил Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870 или 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 или 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сакович) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Сакович (Адамова) Устинья Адамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910 или 1913
Мать ребёнка: Сакович (Адамова) Устинья Адамовна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Попова (Сакович) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Сакович (Адамова) Устинья Адамовна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Сакович Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Сакович (Адамова) Устинья Адамовна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Сакович Николай Михайлович
Мать ребёнка: Сакович (Адамова) Устинья Адамовна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Сакович (Адамова) Устинья Адамовна
Смерть
Неизвестно