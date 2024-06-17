Сакович Михаил Захарович 1870 или 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сакович Михаил Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870 или 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 или 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сакович) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Сакович (Адамова) Устинья Адамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сакович (Адамова) Устинья Адамовна

Рождение ребёнка
1910 или 1913

Сын: Сакович Иван Михайлович

Мать ребёнка: Сакович (Адамова) Устинья Адамовна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Попова (Сакович) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Сакович (Адамова) Устинья Адамовна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Сакович Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Сакович (Адамова) Устинья Адамовна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Сакович Николай Михайлович

Мать ребёнка: Сакович (Адамова) Устинья Адамовна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Сакович Адам Михайлович

Мать ребёнка: Сакович (Адамова) Устинья Адамовна

Смерть
Неизвестно

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