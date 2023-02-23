Серебряков Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебряков Ефим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Серебряков Тимофей Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Серебряков Веденей Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Серебряков Николай Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Серебряков Кузьма Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Серебряков Павел Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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