Рыболовлев Михаил Иванович
Место рожденияМуромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Дата рождения1893
Дата смерти1895
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
1893
Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Смерть
1895
Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Карелия, Россия
Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.