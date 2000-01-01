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Рыболовлев Михаил Иванович

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Место рождения

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия

Дата рождения

1893

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Рыболовлев Иван Захарович

Мать: Рыболовлева Мария Ивановна

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Смерть
1895
Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Карелия, Россия
Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
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