Смирнова (Пухова) Мария Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пухов Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Зоя Фёдоровна
Отец ребёнка: Смирнов Фёдор Прокофьевич
Рождение ребёнка
21.04.34
Дочь: Жулина (Смирнова) Галина Фёдоровна
Отец ребёнка: Смирнов Фёдор Прокофьевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно