Смирнова (Пухова) Мария Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Пухова) Мария Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пухов Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Зоя Фёдоровна

Отец ребёнка: Смирнов Фёдор Прокофьевич

Рождение ребёнка
21.04.34

Дочь: Жулина (Смирнова) Галина Фёдоровна

Отец ребёнка: Смирнов Фёдор Прокофьевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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