Талалуева Лукерья Семенова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Устинья Аполонова (Вна)
Отец ребёнка: Талалуев Аполон Меркурьев (Ич)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Талалуев Андрей Аполонов (Ич)
Отец ребёнка: Талалуев Аполон Меркурьев (Ич)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
14.01.1851 ст.
Дочь: Домника Аполонова (Вна)
Отец ребёнка: Талалуев Аполон Меркурьев (Ич)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
14.01.1851 ст.
Дочь: Татьяна Аполонова (Вна)
Отец ребёнка: Талалуев Аполон Меркурьев (Ич)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Смерть
Неизвестно