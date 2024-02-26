Талалуева Лукерья Семенова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талалуева Лукерья Семенова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Устинья Аполонова (Вна)

Отец ребёнка: Талалуев Аполон Меркурьев (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Талалуев Андрей Аполонов (Ич)

Отец ребёнка: Талалуев Аполон Меркурьев (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
14.01.1851 ст.

Дочь: Домника Аполонова (Вна)

Отец ребёнка: Талалуев Аполон Меркурьев (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
14.01.1851 ст.

Дочь: Татьяна Аполонова (Вна)

Отец ребёнка: Талалуев Аполон Меркурьев (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талалуев Аполон Меркурьев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Смерть
Неизвестно
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