Чекмарев Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекмарев Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1946

Отец: не указан

Мать: Чекмарева Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
11.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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