Русул Георгий Дмиртиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русул Георгий Дмиртиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1997 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.2020

Отец: не указан

Мать: Русул Виктория Сергеевна

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