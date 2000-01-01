Рябов Илья Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Раиса Ильинишна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябов Николай Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябов Степан Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябов Иван Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябов Михаил Ильич
Мать ребёнка: Рябова Елизавета Дмитриевна
Смерть
Неизвестно