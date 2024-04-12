Петр Фадеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872 ст.
Поручитель
07.02.1888 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 07.02.1888 Вилина крестьянин Павел Гаврилович Калихновщины крестьянская дочь Мария Даввыдовна по жениху Калихновщины крестьянин Георгий Артемьевич по жениху Вилина крестьянин С... Показать все
Смерть
Неизвестно