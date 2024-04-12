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Петр Фадеевич

Место рождения

Забредняжье, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Забредняжье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
07.02.1888 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 07.02.1888 Вилина крестьянин Павел Гаврилович Калихновщины крестьянская дочь Мария Даввыдовна по жениху Калихновщины крестьянин Георгий Артемьевич по жениху Вилина крестьянин С... Показать все
Смерть
Неизвестно
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