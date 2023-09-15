Maigrot Louis Oskar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Maigrot Louis Oskar

Место рождения

Basel, Basel-Stadt Switzerland

Дата рождения

23.08.1881

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Basel, Basel-Stadt Switzerland
Работа или профессия
Неизвестно
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