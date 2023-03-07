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Ладыгин Никита Егорович

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Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

14.09.1885

Дата смерти

01.05.1886

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1863 г.р.

Мать

Вычислено 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1885

Отец: Ладыгин Егор Титов

Мать: Ладыгина Анна Иудовна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 543 (1885) - с Ново-Спасское, Александровка, Ново-Михайловка, Гавриловка
Смерть
01.05.1886
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 584 (1886) - Новоспасское, Александровка, Ново-Михайловка, Гавриловка
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