Ладыгин Никита Егорович
Место рождения
Дата рождения14.09.1885
Дата смерти01.05.1886
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1885
Отец: Ладыгин Егор Титов
Мать: Ладыгина Анна Иудовна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 543 (1885) - с Ново-Спасское, Александровка, Ново-Михайловка, Гавриловка
Смерть
01.05.1886
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 584 (1886) - Новоспасское, Александровка, Ново-Михайловка, Гавриловка