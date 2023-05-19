Кравчута Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.02.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
культработник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2017