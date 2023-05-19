Кравчута Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравчута Алексей

Кравчута Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Знаменка, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
культработник
Место жительства
Неизвестно
Знаменка, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
2017
Знаменка, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close