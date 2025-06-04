Попова Александра Алексеевна-Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1900 ст.
Дочь: Попова Мария Богдановна
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденная МК 1900 ГАВО ф 496 о28 д62 стр.4об-5
Рождение ребёнка
11.01.1902 ст.
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденный ГАВО ф 496 о61 д4 стр. 1 об - 2
Рождение ребёнка
10.03.1904 ст.
Дочь: Попова Анастасия Богдановна
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденная МК 1904 ГАВО ф 496 о61 д4 стр.153 об - 154
Смерть
Неизвестно