Попова Александра Алексеевна-Фёдоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова Александра Алексеевна-Фёдоровна

Место рождения

Теркина, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Теркина, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
09.02.1900 ст.

Дочь: Попова Мария Богдановна

Отец ребёнка: не указан

Теркина, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
незаконнорожденная МК 1900 ГАВО ф 496 о28 д62 стр.4об-5
Рождение ребёнка
11.01.1902 ст.

Сын: Попов Михаил Богданович

Отец ребёнка: не указан

Теркина, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
незаконнорожденный ГАВО ф 496 о61 д4 стр. 1 об - 2
Рождение ребёнка
10.03.1904 ст.

Дочь: Попова Анастасия Богдановна

Отец ребёнка: не указан

Теркина, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
незаконнорожденная МК 1904 ГАВО ф 496 о61 д4 стр.153 об - 154
Смерть
Неизвестно

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