Малиновский Василий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиновский Василий Фёдорович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1765

Дата смерти

04.04.1814

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1789 по 1791
г. Лондон, Великобритания
Место жительства
С 1792 по 1811
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1811 по 1814
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.04.1814
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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