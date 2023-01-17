Малиновский Василий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти04.04.1814
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1789 по 1791
г. Лондон, Великобритания
Место жительства
С 1792 по 1811
Место жительства
С 1811 по 1814
Смерть
04.04.1814