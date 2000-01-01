Гогаринова Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Настасья Андреевна
Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Евстафиевич
Рождение ребёнка
06.01.1847
Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Евстафиевич
Рождение ребёнка
13.01.1849
Сын: Гогаринов Павел Андреевич
Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Евстафиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно