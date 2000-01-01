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Гогаринова Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Настасья Андреевна

Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Евстафиевич

Рождение ребёнка
06.01.1847

Сын: Гогаринов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Евстафиевич

Рождение ребёнка
13.01.1849

Сын: Гогаринов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Евстафиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Андрей Евстафиевич

Смерть
Неизвестно
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