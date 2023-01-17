Бариев Шамиль Масгутович
Место рождения
Дата рождения14.11.1950
Дата смерти11.03.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1969 по 1972
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1972 по 1994
Смерть
11.03.1994