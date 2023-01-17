Бариев Шамиль Масгутович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бариев Шамиль Масгутович

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Место рождения

Большой Арташ, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.11.1950

Дата смерти

11.03.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
14.11.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Арташ, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1969 по 1972
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1972 по 1994
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.03.1994
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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