Фефил Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фефил Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1724 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Федосья Фефилова

Мать ребёнка: Екатерина Амосова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Амосова

Место жительства
Неизвестно
Волховицы, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1792
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