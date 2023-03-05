Фефил Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смерти1792
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Федосья Фефилова
Мать ребёнка: Екатерина Амосова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Амосова
Место жительства
Неизвестно
Волховицы, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1792