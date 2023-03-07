Бабин Козьма Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабин Козьма Осипов

Бабин Козьма Осипов

avatar

Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

После 1806

Пол

Мужской

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Бабин Осип Архипов

Мать: Бабина Зиновья Максимова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ярань Шудзи, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1806
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close