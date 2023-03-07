Бабин Козьма Осипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиПосле 1806
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Бабин Осип Архипов
Мать: Бабина Зиновья Максимова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ярань Шудзи, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1806