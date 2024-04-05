Piórkowska Anna 1746 — найти родственников по фамилии на Familio
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Piórkowska Anna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Piórkowski Grzegorz

Рождение ребёнка
12.08.1789

Дочь: Kulesza (Piórkowska) Marianna

Отец ребёнка: Piórkowski Grzegorz

Osuchowa U-36
nr.2120 Chrzestni:Katarzyna Piórkowska i Urszula Zyśk
Рождение ребёнка
1792

Сын: Piórkowski Marcin

Отец ребёнка: Piórkowski Grzegorz

Osuchowa
Рождение ребёнка
1793

Сын: Piórkowski Franciszek

Отец ребёнка: Piórkowski Grzegorz

Смерть
1816

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