Piórkowska Anna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Piórkowski Grzegorz
Рождение ребёнка
12.08.1789
Дочь: Kulesza (Piórkowska) Marianna
Отец ребёнка: Piórkowski Grzegorz
Osuchowa U-36
nr.2120 Chrzestni:Katarzyna Piórkowska i Urszula Zyśk
Рождение ребёнка
1792
Сын: Piórkowski Marcin
Отец ребёнка: Piórkowski Grzegorz
Osuchowa
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Piórkowski Grzegorz
Смерть
1816