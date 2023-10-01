Федотов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Дочь Ивановна
Мать ребёнка: Федотова Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Дочь Ивановна
Мать ребёнка: Федотова Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова дочь Ивановна
Мать ребёнка: Федотова Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Матрёна
Смерть
Неизвестно