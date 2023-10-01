Федотов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Дочь Ивановна

Мать ребёнка: Федотова Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Дочь Ивановна

Мать ребёнка: Федотова Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова дочь Ивановна

Мать ребёнка: Федотова Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Матрёна

Смерть
Неизвестно
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