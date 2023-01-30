Власенко Владимир Николаевич
Место рожденияРоссия Краснодарский кр.
Дата рождения22.07.1969
Дата смерти30.01.2023
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1969
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Россия Краснодарский кр.
Бракосочетание
29.04.1992
Жена: скрыто настройками приватности
Россия г.Иркутск
Рождение ребёнка
07.07.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия г. Иркутск
Рождение ребёнка
22.02.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия г.Иркутск
Смерть
30.01.2023
Россия г.Краснодар
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Россия г.Краснодар Прикубанский окр.