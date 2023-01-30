Власенко Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власенко Владимир Николаевич

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Место рождения

Россия Краснодарский кр.

Дата рождения

22.07.1969

Дата смерти

30.01.2023

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1969

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Россия Краснодарский кр.
Бракосочетание
29.04.1992

Жена: скрыто настройками приватности

Россия г.Иркутск
Рождение ребёнка
07.07.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия г. Иркутск
Рождение ребёнка
22.02.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия г.Иркутск
Смерть
30.01.2023
Россия г.Краснодар
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Россия г.Краснодар Прикубанский окр.
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