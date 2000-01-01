Тропина Людмила Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евсеев Петр Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тропин Владимир Максимович
Смерть
Неизвестно