Тропина Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТропина Людмила Петровна

Тропина Людмила Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евсеев Петр Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тропин Владимир Максимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close