Чурайкина Матрёна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурайкина Матрёна Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

12.03.1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурайкин Николай Ефимович

Смерть
12.03.1858 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от старости
Похороны
15.03.1858 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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