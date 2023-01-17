Чурайкина Матрёна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти12.03.1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.1858 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от старости
Похороны
15.03.1858 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан