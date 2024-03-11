Шульмин Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульмин Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1970

Отец: Шульмин Александр Иванович

Мать: Шульмина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
07.04.1993

Дочь: Хабарова Светлана Вячеславовна

Мать ребёнка: Шульмина Наталья Лейнартовна

Рождение ребёнка
28.04.1996

Сын: Шульмин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Шульмина Наталья Лейнартовна

Рождение ребёнка
24.02.2008

Сын: Шульмин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Шульмина Наталья Лейнартовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шульмина Наталья Лейнартовна

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