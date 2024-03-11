Шульмин Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1970
Рождение ребёнка
07.04.1993
Дочь: Хабарова Светлана Вячеславовна
Мать ребёнка: Шульмина Наталья Лейнартовна
Рождение ребёнка
28.04.1996
Сын: Шульмин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Шульмина Наталья Лейнартовна
Рождение ребёнка
24.02.2008
Мать ребёнка: Шульмина Наталья Лейнартовна
Бракосочетание
Неизвестно