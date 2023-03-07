Тронин Иван Ермилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиПосле 1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Тронин Ермил Савин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Тронина Параскева Авраамова
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Тронин Федор Иванов
Мать ребёнка: Тронина Параскева Авраамова
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Тронина Параскева Авраамова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Голубева Параскева Иванова
Мать ребёнка: Тронина Параскева Авраамова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790