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Тронин Иван Ермилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Тронин Ермил Савин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Тронин Евфимий Иванов

Мать ребёнка: Тронина Параскева Авраамова

Понино, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Тронин Федор Иванов

Мать ребёнка: Тронина Параскева Авраамова

Понино, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Сын: Тронин Алексей Иванов

Мать ребёнка: Тронина Параскева Авраамова

Понино, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Голубева Параскева Иванова

Мать ребёнка: Тронина Параскева Авраамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тронина Параскева Авраамова

Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
Понино, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
После 1790
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