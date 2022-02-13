Гостева (Рябинова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гостева (Рябинова) Елена

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Место рождения

Село Абрамовка, Майский район, Ульяновская область, Россия

Дата рождения

10.09.1928

Дата смерти

13.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1928

Отец: Рябинов Дмитрий

Мать: Рябинова Евдокия

Село Абрамовка, Майский район, Ульяновская область, Россия
Место жительства
Около 1929
Магнитогорск, Россия
Место жительства
Неизвестно
Калинина
Смерть
13.02.2022
г. Магнитогорск, Россия
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