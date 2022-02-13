Гостева (Рябинова) Елена
Место рожденияСело Абрамовка, Майский район, Ульяновская область, Россия
Дата рождения10.09.1928
Дата смерти13.02.2022
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1928
Отец: Рябинов Дмитрий
Мать: Рябинова Евдокия
Село Абрамовка, Майский район, Ульяновская область, Россия
Место жительства
Около 1929
Магнитогорск, Россия
Место жительства
Неизвестно
Калинина
Смерть
13.02.2022
г. Магнитогорск, Россия