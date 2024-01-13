Сухопарова Екатерина Михайловна
Место рожденияУкраина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдиново
Дата рождения1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.
Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдиново
Рождение ребёнка
1884 ст.
Сын: Сухопаров Иоанн Иосифович
Отец ребёнка: Сухопаров Иосиф Иванович
Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Смерть
Неизвестно
Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область