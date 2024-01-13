Сухопарова Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухопарова Екатерина Михайловна

Место рождения

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдиново

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
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Место
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Рождение
1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдиново
Рождение ребёнка
1884 ст.

Сын: Сухопаров Иоанн Иосифович

Отец ребёнка: Сухопаров Иосиф Иванович

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Смерть
Неизвестно
Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
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