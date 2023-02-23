Солдатова Устинья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Солдатов (рекрут , Однодворец) Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Солдатов (однодворец) Варлам Иванович
Отец ребёнка: Солдатов (рекрут , Однодворец) Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Солдатов (рекрут , Однодворец) Иван Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно