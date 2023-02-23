Солдатова Устинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова Устинья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Солдатов (рекрут , Однодворец) Иван Леонтьевич

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Солдатов (однодворец) Варлам Иванович

Отец ребёнка: Солдатов (рекрут , Однодворец) Иван Леонтьевич

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Солдатов (рекрут , Однодворец) Иван Леонтьевич

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов (рекрут , Однодворец) Иван Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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