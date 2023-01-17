Панкратова (Рехачева) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова (Рехачева) Мария Александровна

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Место рождения

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1889 ст.

Дата смерти

Около 1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Рождение
1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.12.1914 ст.

Сын: Панкратов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Панкратов Петр Михайлович

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Около 1980
Грузия, Тбилиси
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