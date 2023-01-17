Панкратова (Рехачева) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения1889 ст.
Дата смертиОколо 1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1914 ст.
Сын: Панкратов Михаил Петрович
Отец ребёнка: Панкратов Петр Михайлович
Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Около 1980
Грузия, Тбилиси