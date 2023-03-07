(Шатунова) Марина Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шатунова) Марина Данилова

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Место рождения

Городище

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Около 1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Шатунов Данило Григорьев

Мать: Шатунова Агафья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Ходыревский, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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