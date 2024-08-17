Ероховец Фекла Константиновна 18.08.1914 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ероховец Фекла Константиновна

Автор
НА
Атамановская Н.

женский, родилась 18.08.1914 ст., Красный Яр, Козульский муниципальный район, Красноярский край

умерла Неизвестно

Отец
Ероховец Константин Михайлович23.01.1884 ст. г.р.
Мать
Ероховец Татьяна АгафоновнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1914 ст.

Отец: Ероховец Константин Михайлович

Мать: Ероховец Татьяна Агафоновна

Красный Яр, Козульский муниципальный район, Красноярский край

Восприемники: той же деревни крестьянин Иаков Павлов Ероховец и крестьянская дочь-девица Татьяна Агафонова Анциферова.

Смерть
Неизвестно

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