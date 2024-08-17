Ероховец Фекла Константиновна
женский, родилась 18.08.1914 ст., Красный Яр, Козульский муниципальный район, Красноярский край
умерла Неизвестно
ОтецЕроховец Константин Михайлович23.01.1884 ст. г.р.
МатьЕроховец Татьяна АгафоновнаНеизвестно г.р.
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Комментарий
Рождение
18.08.1914 ст.
Красный Яр, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Восприемники: той же деревни крестьянин Иаков Павлов Ероховец и крестьянская дочь-девица Татьяна Агафонова Анциферова.