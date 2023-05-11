Эртнер (Эртнер) Александра Власьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.09.1921
Сын: Эртнер Евгений Георгиевич
Отец ребёнка: Эртнер Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эртнер Георгий
проходя с войсками Красной Армии через г. Тюмень был серьёзно ранен и госпитализирован. В госпитале познакомился с медсестрой, Александрой