Эртнер (Эртнер) Александра Власьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эртнер (Эртнер) Александра Власьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1921

Сын: Эртнер Евгений Георгиевич

Отец ребёнка: Эртнер Георгий

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эртнер Георгий

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
проходя с войсками Красной Армии через г. Тюмень был серьёзно ранен и госпитализирован. В госпитале познакомился с медсестрой, Александрой
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