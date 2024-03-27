Акбулатов Кадер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акбулатов Кадер

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акбулатова (Кадиева) Рабия

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акбулатова (Кадиева) Рабия

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акбулатова (Кадиева) Рабия

Рождение ребёнка
16.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акбулатова (Кадиева) Рабия

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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