Ковальчук (Лаврентьева) Евгения Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовальчук (Лаврентьева) Евгения Викторовна

Ковальчук (Лаврентьева) Евгения Викторовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаврентьев Виктор Иванович

Мать: Лаврентьева Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
14.12.1969

Дочь: Быкова Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Ковальчук Борис Александрович

Рождение ребёнка
14.11.1973

Сын: Ковальчук Александра Борисович

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.