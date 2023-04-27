Ковальчук (Лаврентьева) Евгения Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
14.12.1969
Дочь: Быкова Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Ковальчук Борис Александрович
Рождение ребёнка
14.11.1973
Сын: Ковальчук Александра Борисович
Отец ребёнка: не указан